Госдума приняла в I чтении законопроект о новом порядке формирования правительства

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Госдума приняла в I чтении законопроект о правительстве России, который внёс президент. Он предполагает закрепление правительства в системе публичной власти после принятия конституционных поправок.«Законопроектом устанавливается новый порядок назначения на должность членов правительства, предусматривающий усиление роли парламента», — говорится в сообщении пресс-службы Госдумы. Так, председатель правительства, его заместители и федеральные министры (кроме силового блока) назначаются главой государства после их утверждения Госдумой. «Министры силового блока (Минобороны, МВД, МЧС, Минюст, МИД) назначаются на должность президентом после консультаций с Советом Федерации», — добавили в пресс-службе, передает russian.rt.com.