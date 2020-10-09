Кадыров заявил, что ликвидированные в Грозном боевики прибыли из-за рубежа

© Вечерние ведомости

Ликвидированные в Грозном боевики могли прибыть из-за рубежа, заявил во вторник, 13 октября, глава Чечни Кадыров. «В оперативной базе они числились давно и находились в розыске. Всё последнее время эти «шайтаны» были в бегах за пределами России, прятались в Сирии и в других странах. Теперь же, получив заказ от своих западных спонсоров, они вернулись и решили провести ряд терактов», — написал он в Telegram.В числе ликвидированных Магомед Цураев 1996 года рождения, Магомед Магомедов 1992 года рождения, Рамзан Муртазалиев 1992 года рождения и Майрбек Имамурзаев 1988 года рождения. Все они — уроженцы Чечни.Как напоминает РИА «Новости», накануне в Октябрьском районе Грозного обнаружили группу из четырех боевиков, засевших в частном доме. В районе ввели режим контртеррористической операции. На предложение сдаться бандиты начали стрелять и были уничтожены ответным огнем. По данным Национального антитеррористического комитета, в перестрелке погибли двое силовиков.