В России коронавирусом заболели еще 13 868 человек

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

За сутки в России подтвердили 13 868 новых случаев коронавируса, из них 3 892 (28,1%) выявлены активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в стране зафиксировано 1 326 178 заболевших COVID-19.Из больниц по выздоровлению от коронавируса выписано еще 7 550 человек. Всего врачи вылечили уже 1 031 785 пациентов.Также за сутки зафиксировано 244 летальных случая. С начала эпидемии в России от коронавируса скончались 22 966 человек.