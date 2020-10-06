В России коронавирусом заболели еще 13 868 человек
Россия и мир
За сутки в России подтвердили 13 868 новых случаев коронавируса, из них 3 892 (28,1%) выявлены активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в стране зафиксировано 1 326 178 заболевших COVID-19.
Из больниц по выздоровлению от коронавируса выписано еще 7 550 человек. Всего врачи вылечили уже 1 031 785 пациентов.
Также за сутки зафиксировано 244 летальных случая. С начала эпидемии в России от коронавируса скончались 22 966 человек.
Из больниц по выздоровлению от коронавируса выписано еще 7 550 человек. Всего врачи вылечили уже 1 031 785 пациентов.
Также за сутки зафиксировано 244 летальных случая. С начала эпидемии в России от коронавируса скончались 22 966 человек.
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