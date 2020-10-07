В Минфине заявили, что введение в России налога на бездетность не обсуждается

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Введение в России налога на бездетность не обсуждается, сообщили в Минфине, передает «РИА Новости».Таким образом в ведомстве прокомментировали предложение председателя правления общероссийской общественной организации «Совет матерей» Татьяны Буцкой ввести в России налог на отсутствие детей у мужчин и женщин репродуктивного возраста. Такое заявление она сделала в эфире радиостанции «Говорит Москва». По словам Буцкой, сумма платежа составит около 500 рублей в месяц, и это будет платой за возможность строить карьеру, жить для себя, путешествовать и получать образование.