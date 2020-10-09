Совет ЕС готов ввести санкции против Лукашенко, если ситуация в Белоруссии не улучшится

12.35 Вторник, 13 октября 2020
Россия и мир
Совет ЕС готов ввести санкции против Лукашенко, если ситуация в Белоруссии не улучшится. К такому решению пришли главы МИД европейских стран на встрече в Люксембурге.

«Некоторые государства-члены ЕС предложили внести в список новые имена, в том числе, Лукашенко. Мы одобрили это предложение, учитывая события с момента утверждения предыдущего списка», - сказал верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Совет решительно осуждает насилие, применённое белорусскими властями против мирных демонстрантов, и призывает освободить всех произвольно задержанных лиц, включая политических заключённых», — также говорится в заявлении.

Ранее Великобритания и Канада ввели санкции против Лукашенко, его сына Виктора и ряда белорусских силовиков.
© Вечерние ведомости
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