Совет ЕС готов ввести санкции против Лукашенко, если ситуация в Белоруссии не улучшится
Россия и мир
Совет ЕС готов ввести санкции против Лукашенко, если ситуация в Белоруссии не улучшится. К такому решению пришли главы МИД европейских стран на встрече в Люксембурге.
«Некоторые государства-члены ЕС предложили внести в список новые имена, в том числе, Лукашенко. Мы одобрили это предложение, учитывая события с момента утверждения предыдущего списка», - сказал верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
«Совет решительно осуждает насилие, применённое белорусскими властями против мирных демонстрантов, и призывает освободить всех произвольно задержанных лиц, включая политических заключённых», — также говорится в заявлении.
Ранее Великобритания и Канада ввели санкции против Лукашенко, его сына Виктора и ряда белорусских силовиков.
«Некоторые государства-члены ЕС предложили внести в список новые имена, в том числе, Лукашенко. Мы одобрили это предложение, учитывая события с момента утверждения предыдущего списка», - сказал верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
«Совет решительно осуждает насилие, применённое белорусскими властями против мирных демонстрантов, и призывает освободить всех произвольно задержанных лиц, включая политических заключённых», — также говорится в заявлении.
Ранее Великобритания и Канада ввели санкции против Лукашенко, его сына Виктора и ряда белорусских силовиков.
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