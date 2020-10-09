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Совет ЕС готов ввести санкции против Лукашенко, если ситуация в Белоруссии не улучшится. К такому решению пришли главы МИД европейских стран на встрече в Люксембурге.«Некоторые государства-члены ЕС предложили внести в список новые имена, в том числе, Лукашенко. Мы одобрили это предложение, учитывая события с момента утверждения предыдущего списка», - сказал верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.«Совет решительно осуждает насилие, применённое белорусскими властями против мирных демонстрантов, и призывает освободить всех произвольно задержанных лиц, включая политических заключённых», — также говорится в заявлении.Ранее Великобритания и Канада ввели санкции против Лукашенко, его сына Виктора и ряда белорусских силовиков.