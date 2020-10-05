Основатель брендов «Довгань» и «Красная линия» бизнесмен Герман Лиллевяли задержан в США
Россия и мир
Российский бизнесмен Герман Лиллевяли, основатель отечественных брендов «Довгань» и «Красная линия», задержан правоохранительными органами США. Как уточняет РБК, со ссылкой на неназванного представителя судившейся с бизнесменом группы инвесторов, Лиллевяли был задержан еще месяц назад и находится в иммиграционной тюрьме.
Как передает ren.tv, он находился в США с начала 2020 года по эстонскому паспорту, но визы не имел - предприниматель мог оставаться в стране только на 90 дней. В этот период во Флориде рассматривался иск инвесторов к Лиллевяли, и в июле он постановил взыскать с бизнесмена более $32 млн.
В России на предпринимателя также заведены дела по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
Как передает ren.tv, он находился в США с начала 2020 года по эстонскому паспорту, но визы не имел - предприниматель мог оставаться в стране только на 90 дней. В этот период во Флориде рассматривался иск инвесторов к Лиллевяли, и в июле он постановил взыскать с бизнесмена более $32 млн.
В России на предпринимателя также заведены дела по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
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