В Минске силовики применили слезоточивый газ против участников Марша пенсионеров

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Милиция Белоруссии применила слезоточивый газ против участников Марша пенсионеров в Минске. «Было применение светошумовых патронов из пистолета «Оса» и слезоточивого газа», - сообщил представитель пресс-службы ГУВД Мингорисполкома Лашкевич.Как сообщали СМИ, силовики использовали слезоточивый газ и шумовые гранаты после того, как участники протеста пенсионеров попытались освободить задержанных студентов с бело-красно-белыми флагами около здания Белорусского национального технического университета.Как напоминает «Интерфакс», в Белоруссии уже больше двух месяцев продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Участники акций не признали объявленные властями итоги выборов, считая их сфальсифицированными.