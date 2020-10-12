В Нидерландах зафиксировали первую в мире смерть после повторного заражения коронавирусом
Россия и мир
В Нидерландах зарегистрирована первая в мире смерть после повторного заражения коронавирусом. Речь идет о 89-летней женщине, у которой ранее был диагностирован рак, передает rg.ru.
Первый раз она заразилась COVID-19 два месяца назад. Её госпитализировали с высокой температурой, сильным кашлем и положительным тестом на коронавирус. Спустя пять дней лечения все симптомы заболевания, кроме незначительной слабости, исчезли и женщину выписали.
Однако спустя два месяца женщину вновь госпитализировали с лихорадкой, кашлем и одышкой. Её тест на коронавирус вновь дал положительный результат. В этот раз ее состояние резко ухудшилось, и женщина скончалась через две недели после госпитализации, сообщает lenta.ru.
Первый раз она заразилась COVID-19 два месяца назад. Её госпитализировали с высокой температурой, сильным кашлем и положительным тестом на коронавирус. Спустя пять дней лечения все симптомы заболевания, кроме незначительной слабости, исчезли и женщину выписали.
Однако спустя два месяца женщину вновь госпитализировали с лихорадкой, кашлем и одышкой. Её тест на коронавирус вновь дал положительный результат. В этот раз ее состояние резко ухудшилось, и женщина скончалась через две недели после госпитализации, сообщает lenta.ru.
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