Три человека погибли, ещё трое ранены в результате стрельбы в Нижегородской области

21.44 Понедельник, 12 октября 2020
Россия и мир
Фото: NN.ru
В селе Большеорловское Нижегородской области молодой человек из охотничьего ружья расстрелял местных жителей, в том числе свою бабушку.

Как сообщает телеграм-канал 112, Даниил Монахов поругавшись со своей бабушкой во дворе её дома, достал ружьё и выстрелил в неё несколько раз. На крики прибежал сосед, молодой человек расстрелял и его. После чего юноша прихватив с собой два ружья и около 40 патронов побежал на остановку. Там Монахов убил ещё одного человека и ещё троих ранил. Произвёл несколько выстрелов в сторону проезжающего автобуса. После чего скрылся в лесу.

По уточнённым данным экстренных служб, в результате стрельбы три человека погибли, еще трое ранены. Состояние двоих раненых оценивается как крайне тяжёлое.

В поселок Большеорловское Нижегородской области для поимки вооруженного преступника направлены сотрудники ОМОН И СОБР Росгвардии.

Как заявили в следственном комитете, следственными органами Следственного комитета России по Нижегородской области по факту убийства трех человек возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

По версии следствия, 12 октября 2020 года в дневное время в деревне Большеорловское Борского района Нижегородской области вооруженный огнестрельным оружием мужчина произвел выстрелы в местных жителей. Трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, три пострадавшие женщины госпитализированы в больницу с огнестрельными ранениями.

К работе на месте происшествия приступила следственная группа, состоящая из следователей и криминалистов регионального следственного управления. Также практическую помощь в осмотре и фиксации следов преступления оказывают сотрудники отдела криминалистического сопровождения (с дислокацией в городе Нижнем Новгороде)

Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России. Следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия, допрашивают свидетелей, назначают экспертизы.

Совместно с оперативными сотрудниками полиции осуществляются мероприятия, направленные на установление лица, совершившего это дерзкое преступление.

Три человека погибли, ещё трое ранены в результате стрельбы в Нижегородской области
© Вечерние ведомости
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