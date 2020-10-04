Три человека погибли, ещё трое ранены в результате стрельбы в Нижегородской области

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В селе Большеорловское Нижегородской области молодой человек из охотничьего ружья расстрелял местных жителей, в том числе свою бабушку.Как сообщает телеграм-канал 112, Даниил Монахов поругавшись со своей бабушкой во дворе её дома, достал ружьё и выстрелил в неё несколько раз. На крики прибежал сосед, молодой человек расстрелял и его. После чего юноша прихватив с собой два ружья и около 40 патронов побежал на остановку. Там Монахов убил ещё одного человека и ещё троих ранил. Произвёл несколько выстрелов в сторону проезжающего автобуса. После чего скрылся в лесу.По уточнённым данным экстренных служб, в результате стрельбы три человека погибли, еще трое ранены. Состояние двоих раненых оценивается как крайне тяжёлое.В поселок Большеорловское Нижегородской области для поимки вооруженного преступника направлены сотрудники ОМОН И СОБР Росгвардии.Как заявили в следственном комитете, следственными органами Следственного комитета России по Нижегородской области по факту убийства трех человек возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).По версии следствия, 12 октября 2020 года в дневное время в деревне Большеорловское Борского района Нижегородской области вооруженный огнестрельным оружием мужчина произвел выстрелы в местных жителей. Трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, три пострадавшие женщины госпитализированы в больницу с огнестрельными ранениями.К работе на месте происшествия приступила следственная группа, состоящая из следователей и криминалистов регионального следственного управления. Также практическую помощь в осмотре и фиксации следов преступления оказывают сотрудники отдела криминалистического сопровождения (с дислокацией в городе Нижнем Новгороде)Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России. Следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия, допрашивают свидетелей, назначают экспертизы.Совместно с оперативными сотрудниками полиции осуществляются мероприятия, направленные на установление лица, совершившего это дерзкое преступление.