«Сибкабель» усовершенствовал систему контроля качества кабелей для нефтяной отрасли и подвижного состава

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

АО «Сибкабель» (входит в «Холдинг Кабельный Альянс», объединяющий кабельные активы УГМК) приобрело два измерительных прибора, которые отслеживают равномерное наложение изоляции и оболочки на токопроводящую жилу (ТПЖ). Новое приобретение позволит повысить эффективность системы контроля качества продукции и исключит брак.Высокоточные измерительные приборы общей стоимостью около 4 миллионов рублей установили на экструзионных линиях цехов № 3 и № 40. Именно там выпускается продукция для нефтяной отрасли и подвижного состава. Оборудование отслеживает процесс наложения изоляции на ТПЖ и выводит изображение среза кабеля на дисплей.– Машины могут измерять диаметры изоляции и оболочки от 0,5 до 25 мм с точностью 1,0 мкм. Замеры производятся по 4 осям и 8 точкам, что обеспечивает равномерность наложения материалов. При обнаружении малейшего отклонения оператор тут же регулирует режим, не допуская брака. От корректности технологического процесса зависят важнейшие характеристики кабеля, включая пожаробезопасность, стойкость к высоким температурам, агрессивным средам и другим негативным воздействиям, – уточнил начальник лаборатории измерительной техники Олег Озерец.Современная техника обеспечивает высокую точность бесконтактных измерений на больших скоростях наложения изоляции и оболочки (до 500 м/мин). Также присутствует удобная настройка функций через дополнительный дисплей и автоматическая регулировка измерителя при изменении скорости работы линии.– Мы поставляем продукцию для стратегически важных отраслей, где действуют свои системы менеджмента качества, по которым мы успешно прошли сертификацию. Система контроля за технологическими процессами на заводе постоянно совершенствуется, что позволяет поставлять заказчикам высококачественную, надежную продукцию в кратчайшие сроки, – отметил директор АО «Сибкабель» Алексей Жужин.