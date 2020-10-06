В России коронавирусом заболели еще 13 592 человека

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

За сутки в России подтвердили 13 592 новых случая коронавируса, из них 3 564 (26,2%) выявлено у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в стране зафиксировано 1 312 310 заболевших COVID-19.Из больниц по выздоровлению от коронавируса выписано еще 3 793 человека. Всего врачи спасли уже 1 024 235 пациентов.Также за сутки зафиксировано 125 летальных случаев. С начала эпидемии в России от коронавируса скончались 22 722 человека.