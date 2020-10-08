Билл Гейтс: суперэффективная и доступная вакцина — единственный способ вернуться к нормальной жизни

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс в своем интервью NBC предположил, что только суперэффективная и доступная для всех вакцина от коронавируса поможет человечеству вернуться к нормальной жизни.«Единственный путь для возвращения людей в нормальное русло жизни — получение суперэффективной и доступной вакцины», — такое мнение Гейтс высказал в эфире телекомпании NBC.Билл Гейтс вместе со своей супругой Мелиндой возглавляют благотворительный фонд, который за весь период пандемии выделил сотни миллионов долларов на борьбу с COVID-19.