Билл Гейтс: суперэффективная и доступная вакцина — единственный способ вернуться к нормальной жизни

10.24 Понедельник, 12 октября 2020
Россия и мир
Фото: Григорий Сысоев (РИА Новости)
Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс в своем интервью NBC предположил, что только суперэффективная и доступная для всех вакцина от коронавируса поможет человечеству вернуться к нормальной жизни.

«Единственный путь для возвращения людей в нормальное русло жизни — получение суперэффективной и доступной вакцины», — такое мнение Гейтс высказал в эфире телекомпании NBC.

Билл Гейтс вместе со своей супругой Мелиндой возглавляют благотворительный фонд, который за весь период пандемии выделил сотни миллионов долларов на борьбу с COVID-19.
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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