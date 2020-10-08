Билл Гейтс: суперэффективная и доступная вакцина — единственный способ вернуться к нормальной жизни
Россия и мир
Фото: Григорий Сысоев (РИА Новости)
Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс в своем интервью NBC предположил, что только суперэффективная и доступная для всех вакцина от коронавируса поможет человечеству вернуться к нормальной жизни.
«Единственный путь для возвращения людей в нормальное русло жизни — получение суперэффективной и доступной вакцины», — такое мнение Гейтс высказал в эфире телекомпании NBC.
Билл Гейтс вместе со своей супругой Мелиндой возглавляют благотворительный фонд, который за весь период пандемии выделил сотни миллионов долларов на борьбу с COVID-19.
«Единственный путь для возвращения людей в нормальное русло жизни — получение суперэффективной и доступной вакцины», — такое мнение Гейтс высказал в эфире телекомпании NBC.
Билл Гейтс вместе со своей супругой Мелиндой возглавляют благотворительный фонд, который за весь период пандемии выделил сотни миллионов долларов на борьбу с COVID-19.
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