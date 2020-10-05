Роспотребнадзор: Россия выйдет на платно по коронавирусу в течение следующих недель

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В течение следующих 10-20 дней Россия должна выйти на платно по заболеваемости коронавирусом. Это заявила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.Ограничительные меры в связи с распространением коронавирусной инфекции уже были введены в конце сентября — начале ноября. Наталья Пшеничная утверждает, что перевод части людей на удаленную работу, каникулы школьников и соблюдение профилактики граждан позволит снизить темпы роста заболеваемости.Она также предположила, что в дальнейшем количество заболевших в России за сутки не должно превышать 17-18 тысяч. «Но какие-либо точные прогнозы делать крайне сложно», — добавила она.