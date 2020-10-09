В Архангельской области отправили под домашний арест подозреваемого в педофилии и.о. министра образования

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Юрия Гнедышева, исполняющего обязанности министра образования Архангельской области, отправили под домашний арест на два месяца, о чем сообщили в Ломоносовском районном суде города. Чиновника подозревают в педофилии и незаконном распространении порнографии.По версии следствия, чиновник еще в декабре 2019 года вел переписку в социальной сети с двумя школьницами, которые не достигли совершеннолетнего возраста. Во время общения с девушками мужчина оказывал на них развращающая вливание. Одной из собеседниц он направил ссылку на видеозапись сексуального характера.Гнедышева подозревают в преступлении по 3 части 135 статьи УК РФ — «Развратные действия в отношении двух несовершеннолетних лиц».