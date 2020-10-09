Армения готова организовать перевозку пострадавшего в Карабахе журналиста из России в Москву

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Реанимационный спецборт для раненного в Карабахе русского журналиста, главного редактора «Сегодня․ру» Юрия Котенка может организовать посольство Армении, сообщает издание Sputnik Armenia.Посол Армении в России Вардан Тоганян отметил, что российского военкора Юрия Котенка, тяжело раненного при повторном обстреле Шуши, транспортировали в Ереван. До транспортировки журналист был дважды прооперирован в Степанакерте. Армянская сторона готова организовать лечение на самом высшем уровне. При необходимости посольство готово организовать перевозку журналиста в Москву спецбортом.Жизни Котенка на данный момент ничего не угрожает, он вышел из комы, пришел в себя и уже разговаривает.Состояние остальных пострадавших при обстреле мирных жителей, населенных пунктов и собора в Шуши не тяжелое, медики оказали им помощь на месте. Двоих журналистов, раненных в результате авиаудара азербайджанских ВС по собору в Шуши, Левона Арзанова и Гранта Баладьяна, доставили в Москву правительственным самолетом «Россия».Напомним, что 8 октября в городе Шуши недалеко от Степанакерта российский корреспондент портала «Офицеры России» Левон Арзанов и главный редактор «Сегодня․ру» Юрий Котенок пострадали во время удара по церкви Святого Христа Всеспасителя.Обстрелы Нагорного Карабаха со стороны Азербайджана, в том числе жилых массивов и даже церквей, в результате которых страдает мирное население, грозят гуманитарной катастрофой. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.Накануне армянская и азербайджанская стороны по итогам встречи в Москве договорились о режиме прекращения огня в 12:00 по местному времени в Нагорном Карабахе, однако вопреки договоренности вооруженные силы Азербайджана предприняли атаку в направлении местности Караханбейли, сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.