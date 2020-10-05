В Кремле не исключили дополнительных решений в связи с коронавирусом
Россия и мир
Фото: ТАСС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что при осложнении ситуации с коронавирусом, это будет темой для рассмотрения штабом правительства и на уровне регионов.
"Есть общая картина с заполняемостью больниц по регионам, что и составляет запас прочности в плане реагирования на растущие цифры. В зависимости от этого регионы будут принимать решения и в зависимости от этого будет реагировать федеральный штаб", - объяснил он.
Песков также назвал растущие цифры по России «печальным антирекордом» и отметил, что очень многие граждане не считают необходимым заняться обеспечением безопасности своего здоровья.
"Есть общая картина с заполняемостью больниц по регионам, что и составляет запас прочности в плане реагирования на растущие цифры. В зависимости от этого регионы будут принимать решения и в зависимости от этого будет реагировать федеральный штаб", - объяснил он.
Песков также назвал растущие цифры по России «печальным антирекордом» и отметил, что очень многие граждане не считают необходимым заняться обеспечением безопасности своего здоровья.
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