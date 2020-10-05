Министр здравоохранения Подмосковья напомнила о важности соблюдения масочного режима

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

Министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова напомнила, что соблюдение масочного режима и других требований безопасности необходимо, потому что коронавирусная инфекция передается воздушно-капельным путем.«Маска — не панацея и на 100% не защитит. Но если вы в маске, вы не заразитесь от человека рядом. А если заразитесь, то концентрация вируса будет ниже. И чем ниже концентрация вируса, тем легче течение вируса», - заявила Стригунова.Министр отметила, что для дополнительной безопасности необходимо дезинфицировать руки и поменьше бывать в общественных местах.