Министр здравоохранения Подмосковья напомнила о важности соблюдения масочного режима
Россия и мир
Фото: 360tv.ru
Министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова напомнила, что соблюдение масочного режима и других требований безопасности необходимо, потому что коронавирусная инфекция передается воздушно-капельным путем.
«Маска — не панацея и на 100% не защитит. Но если вы в маске, вы не заразитесь от человека рядом. А если заразитесь, то концентрация вируса будет ниже. И чем ниже концентрация вируса, тем легче течение вируса», - заявила Стригунова.
Министр отметила, что для дополнительной безопасности необходимо дезинфицировать руки и поменьше бывать в общественных местах.
«Маска — не панацея и на 100% не защитит. Но если вы в маске, вы не заразитесь от человека рядом. А если заразитесь, то концентрация вируса будет ниже. И чем ниже концентрация вируса, тем легче течение вируса», - заявила Стригунова.
Министр отметила, что для дополнительной безопасности необходимо дезинфицировать руки и поменьше бывать в общественных местах.
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