По данным СМИ, стороны конфликта в Карабахе могут заключить перемирие 9 или 10 октября
Россия и мир
Администрация президента Франции Эммануэля Макрона рассчитывает, что стороны конфликта в Карабахе заключат перемирие вечером 9 октября или на следующий день. Об этом говорится в заявлении канцелярии главы государства.
«Ориентируемся на достижение перемирия сегодня вечером или завтра, но все еще ненадежно», - заявили агентству Франс Пресс в Елисейском дворце.
Как напоминает РИА «Новости», бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт.
«Ориентируемся на достижение перемирия сегодня вечером или завтра, но все еще ненадежно», - заявили агентству Франс Пресс в Елисейском дворце.
Как напоминает РИА «Новости», бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт.
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