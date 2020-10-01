В Находке пассажир остановил переполненный автобус после смерти водителя
Россия и мир
В Приморье пассажир остановил переполненный автобус после того, как умер водитель, сообщается на региональном сайте управления МВД.
Инцидент произошел во время утреннего часа пик. Водитель почувствовал себя плохо, а после упал на пол и потом скончался. Тогда 29-летний Василий Бернюков сел за руль и остановил транспортное средство.
Сам мужчина признался, что сам не понял, как оказался за рулем, когда водитель упал без чувств. По его словам, впоследствии он «осознал, что могла произойти трагедия, так как все произошло на повороте дороги и транспортное средство могло съехать в кювет».
Инцидент произошел во время утреннего часа пик. Водитель почувствовал себя плохо, а после упал на пол и потом скончался. Тогда 29-летний Василий Бернюков сел за руль и остановил транспортное средство.
Сам мужчина признался, что сам не понял, как оказался за рулем, когда водитель упал без чувств. По его словам, впоследствии он «осознал, что могла произойти трагедия, так как все произошло на повороте дороги и транспортное средство могло съехать в кювет».
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