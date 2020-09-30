В Минтрансе спрогнозировали двукратное падение авиаперевозок в 2020 году
Россия и мир
Минтранс России ожидает падения авиаперевозок в 2020 году на 53% в сравнении с прошлогодним показателем. Об этом заявил глава ведомства Евгений Дитрих на итоговой коллегии ведомства. Он отметил, что «пандемия кардинально изменила сложившиеся условия».
Так, по его словам, «снижение объёма воздушных перевозок за восемь месяцев на внутренних линиях составило 30%, на международных из-за закрытия границ достигло 75%».
Дитрих также подчеркнул, что «в июле — августе текущего года на внутренних авиалиниях объёмы перевозок практически восстановлены за счёт развития внутреннего туризма и курортных программ», передает russian.rt.com.
Так, по его словам, «снижение объёма воздушных перевозок за восемь месяцев на внутренних линиях составило 30%, на международных из-за закрытия границ достигло 75%».
Дитрих также подчеркнул, что «в июле — августе текущего года на внутренних авиалиниях объёмы перевозок практически восстановлены за счёт развития внутреннего туризма и курортных программ», передает russian.rt.com.
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