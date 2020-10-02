Министерство обороны Азербайджана заявило об эвакуации армянских войск из Степанакерта

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Войска Армении проводят эвакуацию из столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики — Степанакерта. Об этом сообщило Министерство обороны Азербайджана.«Личный состав воинских частей Вооруженных сил Армении, понесший тяжелые потери от огневого удара азербайджанской армии по Ханкенди (Степанакерту), эвакуируется», — говорится в сообщении.Пресс-служба Армии обороны Карабаха в свою очередь сообщила, что ночью ситуация оставалось стабильно напряженной, оперативно-тактическая обстановка на передовой не изменилась. На отдельных участках продолжались перестрелки и артиллерийские бои, передает lenta.ru.