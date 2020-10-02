Министерство обороны Азербайджана заявило об эвакуации армянских войск из Степанакерта
Россия и мир
Войска Армении проводят эвакуацию из столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики — Степанакерта. Об этом сообщило Министерство обороны Азербайджана.
«Личный состав воинских частей Вооруженных сил Армении, понесший тяжелые потери от огневого удара азербайджанской армии по Ханкенди (Степанакерту), эвакуируется», — говорится в сообщении.
Пресс-служба Армии обороны Карабаха в свою очередь сообщила, что ночью ситуация оставалось стабильно напряженной, оперативно-тактическая обстановка на передовой не изменилась. На отдельных участках продолжались перестрелки и артиллерийские бои, передает lenta.ru.
«Личный состав воинских частей Вооруженных сил Армении, понесший тяжелые потери от огневого удара азербайджанской армии по Ханкенди (Степанакерту), эвакуируется», — говорится в сообщении.
Пресс-служба Армии обороны Карабаха в свою очередь сообщила, что ночью ситуация оставалось стабильно напряженной, оперативно-тактическая обстановка на передовой не изменилась. На отдельных участках продолжались перестрелки и артиллерийские бои, передает lenta.ru.
Губернатор Свердловской области поздравил военнослужащих Сухопутных войск с профессиональным праздником
01 октября 2020
01 октября 2020
На Урале произошёл крупный пожар
02 октября 2020
02 октября 2020