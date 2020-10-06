РБК: в Москве могут закрыть ночные клубы, бары и караоке

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

В мэрии Москвы начали обсуждать возврат ограничений по коронавирусу, включающий в себя закрытие для посетителей ночных клубов, баров и караоке. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.Издание отмечает, это связано с тем, что в данных заведениях наблюдается большое скопление людей, несмотря на серьезную ситуацию с COVID-19 в городе. О закрытии ресторанов и кафе речи пока не идет.По словам источника, в настоящий момент реализация таких ограничительных мер только обдумывается, поскольку многие заведения в столице имеют совмещенный характер.