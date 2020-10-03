Нобелевскую премию мира получила Всемирная продовольственная программа

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

Нобелевскую премию мира за 2020 год получила Всемирная продовольственная программа ООН.Как отметили в Нобелевском комитете, Всемирная продовольственная программа является крупнейшей в мире гуманитарной организацией, которая борется с голодом и содействует продовольственной безопасности. В 2019 году организация оказала помощь почти 100 млн человек в 88 странах.«ВПП удостоена награды Нобелевской премии мира 2020 года за усилия по борьбе с голодом, за вклад в улучшение условий в районах конфликта, за то, что она выступила в качестве движущей силы в усилиях по предотвращению использования голода в качестве оружия войны», — пояснили в комитете.