Мишустин прилетел в Ереван на заседание Евразийского межправсовета
Россия и мир
Российский премьер-министр Михаил Мишустин прибыл в Армению. В Ереване с коллегами из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) он примет участие в заседании Межправительственного совета союза, передает MK.ru.
По данным правительства России, в ходе заседания межправсовета планируется рассмотреть проект стратегии развития ЕАЭС до 2025 года. Также стороны планируют обсудить вопросы регулирования интернет-торговли, маркировку отдельных видов товаров и формирование бюджета союза на 2021 год, сообщает russian.rt.com.
Мишустин также проведет переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и главой белорусского правительства Романом Головченко.
По данным правительства России, в ходе заседания межправсовета планируется рассмотреть проект стратегии развития ЕАЭС до 2025 года. Также стороны планируют обсудить вопросы регулирования интернет-торговли, маркировку отдельных видов товаров и формирование бюджета союза на 2021 год, сообщает russian.rt.com.
Мишустин также проведет переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и главой белорусского правительства Романом Головченко.
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