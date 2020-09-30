Мишустин прилетел в Ереван на заседание Евразийского межправсовета

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Российский премьер-министр Михаил Мишустин прибыл в Армению. В Ереване с коллегами из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) он примет участие в заседании Межправительственного совета союза, передает MK.ru.По данным правительства России, в ходе заседания межправсовета планируется рассмотреть проект стратегии развития ЕАЭС до 2025 года. Также стороны планируют обсудить вопросы регулирования интернет-торговли, маркировку отдельных видов товаров и формирование бюджета союза на 2021 год, сообщает russian.rt.com.Мишустин также проведет переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и главой белорусского правительства Романом Головченко.