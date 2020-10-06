Эксперты считают, что западная вакцина от коронавируса может обрушить цены на золото
Россия и мир
После регистрации западной вакцины от коронавирусной инфекции мировые цены на золото, которые переживают стремительный рост на фоне пандемии, могут рухнуть. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на экспертов. Вакцина может снизить привлекательность драгметалла, как «антикризисного» вложения
Напомним, цена на золото с начала года выросла на 22%, преодолев планку в 2000 долларов за унцию и установив в августе исторический рекорд в 2089,2 доллара. Позже цена перешла к коррекции и сейчас составляет около 1900 долларов за унцию.
Напомним, цена на золото с начала года выросла на 22%, преодолев планку в 2000 долларов за унцию и установив в августе исторический рекорд в 2089,2 доллара. Позже цена перешла к коррекции и сейчас составляет около 1900 долларов за унцию.
Коэффициент распространения COVID-19 на Среднем Урале – 1,08
01 октября 2020
01 октября 2020