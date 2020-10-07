Специалисты рассказали о «страшной ошибке» при варке картофеля
Россия и мир
Эксперты рассказали о «страшной ошибке» при варке картофеля. По их словам, нельзя заливать клубни холодной водой, сообщил портал Wirtualna Polska.
Все дело в том, что при такой технологии варки картофель теряет значительную часть питательных веществ. Правильнее будет погружать сырой картофель в кипящую воду и солить уже после того, как он станет мягким, советуют эксперты.
Кроме того, в статье говорится, что старые клубни лучше варить в мундире, чтобы они сохранили свои полезные свойства, а при приготовлении пюре рекомендовано нарезать картошку на небольшие куски, чтобы она быстрее сварилась.
Все дело в том, что при такой технологии варки картофель теряет значительную часть питательных веществ. Правильнее будет погружать сырой картофель в кипящую воду и солить уже после того, как он станет мягким, советуют эксперты.
Кроме того, в статье говорится, что старые клубни лучше варить в мундире, чтобы они сохранили свои полезные свойства, а при приготовлении пюре рекомендовано нарезать картошку на небольшие куски, чтобы она быстрее сварилась.
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