Специалисты рассказали о «страшной ошибке» при варке картофеля

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Эксперты рассказали о «страшной ошибке» при варке картофеля. По их словам, нельзя заливать клубни холодной водой, сообщил портал Wirtualna Polska.Все дело в том, что при такой технологии варки картофель теряет значительную часть питательных веществ. Правильнее будет погружать сырой картофель в кипящую воду и солить уже после того, как он станет мягким, советуют эксперты.Кроме того, в статье говорится, что старые клубни лучше варить в мундире, чтобы они сохранили свои полезные свойства, а при приготовлении пюре рекомендовано нарезать картошку на небольшие куски, чтобы она быстрее сварилась.