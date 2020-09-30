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Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке правительства во главе с премьером Кубатбеком Бороновым. Тем, кто до сих пор занимал должности премьер-министра, первого вице-премьера, вице-премьеров и других членов правительства, предложат продолжать исполнять свои обязанности до тех пор, пока не будет сформировано новое правительство, передает «Интерфакс».Как напоминает lenta.ru, 4 октября в Киргизии состоялись парламентские выборы. Из 16 участвовавших партий избирательный барьер преодолели четыре. Официальные итоги голосования вызвали массовые протесты. Демонстранты захватили здание парламента, освободили из СИЗО бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева и других политиков.