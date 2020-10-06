В Росси зафиксировали 12 126 новых случаев COVID-19

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

За сутки в России подтвердили еще 12 126 случаев коронавируса, из них 3 272 случая (27,0%) выявлены у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в стране зафиксировано 1 272 238 заболевших.Из больниц по выздоровлению от коронавируса выписано еще 7 092 человека. Всего врачи вылечили уже 1 009 421 пациента.Также за сутки зафиксирован 201 летальный случай. С начала эпидемии в России от коронавируса скончалось 22 257 человек.