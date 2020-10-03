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Азербайджан и Армения подтвердили участие своих министров иностранных дел в консультациях в Москве, которые состоятся сегодня, 9 октября, сообщила официальный представитель МИД РФ Захарова. «Баку и Ереван подтвердили участие в консультациях в Москве. Идет активная подготовка», — сказала Захарова.О том, что Путин пригласил министров иностранных дел Армении и Азербайджана для проведения консультаций по Нагорному Карабаху, стало известно накануне, напоминает РИА "Новости". Тогда же он призвал прекратить боевые действия в регионе по гуманитарным соображениям для обмена телами погибших и пленными.