50 самых состоятельных американцев оказались богаче половины населения США

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Около 50 состоятельных американцев владеют почти тем же состоянием, что и половина населения США, сообщает Bloomberg. Отмечается, что состояние одного процента богатейших людей США оказалось равно 34,2 триллиона долларов, при этом 165 миллионов американцев владеют лишь 2,08 триллиона долларов.При этом согласно Индексу миллиардеров Bloomberg, сейчас состояние 50 самых богатых американцев практически достигает 2 триллионов долларов — это на 339 миллиардов долларов больше, чем в начале 2020 года.