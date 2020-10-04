50 самых состоятельных американцев оказались богаче половины населения США

12.18 Пятница, 9 октября 2020
Россия и мир
Около 50 состоятельных американцев владеют почти тем же состоянием, что и половина населения США, сообщает Bloomberg. Отмечается, что состояние одного процента богатейших людей США оказалось равно 34,2 триллиона долларов, при этом 165 миллионов американцев владеют лишь 2,08 триллиона долларов.

При этом согласно Индексу миллиардеров Bloomberg, сейчас состояние 50 самых богатых американцев практически достигает 2 триллионов долларов — это на 339 миллиардов долларов больше, чем в начале 2020 года.
© Вечерние ведомости
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Уральские эксперты спрогнозировали результаты довыборов в Екатеринбурге

«Вопрос муниципальных довыборов решается до начала кампании, он решается на уровне договоренностей» или «Борьба будет жаркой»
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