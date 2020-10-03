Сборная России по футболу проиграла команде Швеции в товарищеском матче
Россия и мир
Футболисты сборной России проиграли команде Швеции в товарищеском матче в рамках подготовки к играм Лиги наций. Матч, который состоялся накануне в Москве, завершился со счетом 1:2.
Гости открыли счет в середине первого тайма: отличился форвард Александер Исак. После перерыва забил Маттиас Йоханссон. Уже в добавленное время один мяч отыграл Александр Соболев, который забил в своем дебютном матче за национальную команду, сообщает Sports.ru.
Следующий матч сборная России проведет 11 октября в рамках Лиги наций против команды сборной Турции.
Гости открыли счет в середине первого тайма: отличился форвард Александер Исак. После перерыва забил Маттиас Йоханссон. Уже в добавленное время один мяч отыграл Александр Соболев, который забил в своем дебютном матче за национальную команду, сообщает Sports.ru.
Следующий матч сборная России проведет 11 октября в рамках Лиги наций против команды сборной Турции.
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