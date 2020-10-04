ЦБ РФ отозвал лицензии у банков «Майский» и «Прохладный»

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Банк России приказом от 9 октября 2020 года отозвал лицензии у банков «Прохладный» и «Майский». Оба банка зарегистрированы в Кабардино-Балкарии. В регуляторе сообщили, что лицензии отозваны из-за многочисленных нарушений законодательства.Банк «Прохладный» занимал 348-е место в российской банковской системе. «Майский» - 350-е.