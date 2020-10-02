В Минздраве рекомендовали россиянам провести предстоящие выходные дома

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Помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов рекомендовал россиянам провести предстоящие выходные дома, чтобы не допустить распространения коронавируса, сообщает РИА Новости. По его словам, сейчас в ряде регионов России отмечен рост заболеваемости COVID-19.Поэтому в Минздраве посоветовали провести выходные «в кругу членов семьи», не ходить в гости, не ездить на общественном транспорте и не посещать публичные места. Кузнецов пояснил, что это необходимо, чтобы исключить «взрывное увеличение» нагрузки на систему здравоохранения, передает РБК.Напомним, по данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, в России за минувшие сутки выявили 11 493 новых случая коронавируса.