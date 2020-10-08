Росздравнадзор ответил на сообщения о побочных эффектах "Фавипиравира"

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

Росздравнадзор не получал извещений о развитии моторных нарушений у людей принимающих препарат от COVID-19 "Фавипиравир".Напомним, что информационный центр по вопросам фармакотерапии у пациентов с новой коронавирусной инфекцией "ФармаCOVID" ранее выпустил документ о том, что такие эффекты возможны.В Росздравнадзоре уточнили, что производители препаратов, фармацевты, медики обязаны сообщать в надзорное ведомство о побочных действиях и нежелательных реакциях при применении лекарств."Росздравнадзором уделяется особое внимание мониторингу безопасности данных лекарственных препаратов и в случае возникновения необходимости изменения инструкции по медицинскому применению указанных лекарственных препаратов такие изменения будут вноситься в соответствии с действующим законодательством", — сказано в комментарии.