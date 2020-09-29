В МВД РФ сообщили, что уголовных дел в России против Светланы Тихановской не возбуждалось

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Уголовных дел в России против Светланы Тихановской не возбуждалось, сообщается на сайте МВД России.Как подчеркнули в министерстве, экс-кандидат в президенты Белоруссии была включена в базу разыскиваемых лиц на сайте МВД РФ из-за соглашений об обмене информацией, заключенных в рамках СНГ.Ранее Светлану Тихановскую обнаружили в списке разыскиваемых МВД РФ. «Основание для розыска: разыскивается по статье УК», – уточняется в базе данных ведомства. Отметим, что политика также объявили в розыск в Белоруссии.