Президент Армении уволил главу Службы нацбезопасности

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Президент Армении Армен Сариксян подписал указ об отставки директора Службы национальной безопасности (СНБ) Аргишти Кярамяна на фоне конфликта в Карабахе.Его должность занял в качестве исполняющего обязанности Микаел Амбарцумян. Ранее он возглавлял следственный департамент СНБ и руководил борьбой с организованной преступностью.О причинах увольнения не сообщается, однако отставка Аргишти Кярамяна произошла на фоне конфликта в Карабахе, обострившегося 27 сентября.Аргишти Кярамяну 29 лет, до прихода на пост главы СНБ он работал в прокуратуре и в Комитете государственных доходов. На своей должности он пробыл всего четыре месяца.