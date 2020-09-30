Президент Армении уволил главу Службы нацбезопасности

17.15 Четверг, 8 октября 2020
Россия и мир
Фото: Аппарат премьер-министра Республики Армения
Президент Армении Армен Сариксян подписал указ об отставки директора Службы национальной безопасности (СНБ) Аргишти Кярамяна на фоне конфликта в Карабахе.

Его должность занял в качестве исполняющего обязанности Микаел Амбарцумян. Ранее он возглавлял следственный департамент СНБ и руководил борьбой с организованной преступностью.

О причинах увольнения не сообщается, однако отставка Аргишти Кярамяна произошла на фоне конфликта в Карабахе, обострившегося 27 сентября.

Аргишти Кярамяну 29 лет, до прихода на пост главы СНБ он работал в прокуратуре и в Комитете государственных доходов. На своей должности он пробыл всего четыре месяца.
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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