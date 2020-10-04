Нобелевскую премию по литературе за 2020 год присудили поэтессе из США Луизе Глюк
Россия и мир
Нобелевская премия по литературе за 2020 год присуждена поэтессе из США Луизе Глюк. Шведская академия высоко оценила ее «поэтический голос, который своей строгой красотой делает индивидуальное существование универсальным», передает РБК.
Глюк родилась в 1943 году в Нью-Йорке в семье еврейских выходцев из Австро-Венгрии. Преподавала английский язык в колледже Уильямса в Массачусетсе, Йельском, Бостонском, Айовском университетах. Сейчас живет в Кембридже. Член Американской академии искусств и литературы, канцлер Академии американских поэтов. Имеет ряд американских премий, в том числе Уоллеса Стивенса.
Глюк родилась в 1943 году в Нью-Йорке в семье еврейских выходцев из Австро-Венгрии. Преподавала английский язык в колледже Уильямса в Массачусетсе, Йельском, Бостонском, Айовском университетах. Сейчас живет в Кембридже. Член Американской академии искусств и литературы, канцлер Академии американских поэтов. Имеет ряд американских премий, в том числе Уоллеса Стивенса.
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