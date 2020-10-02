Генри Киссинджер сравнил ситуацию в мире с положением дел перед Первой мировой войной

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Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер выразил обеспокоенность «новой холодной войной» США и Китая — ситуацию в мире он сравнил с положением дел перед Первой мировой. Об этом сообщает Bloomberg.Вашингтон и Пекин должны договориться о «правилах игры», чтобы избежать риска эскалации напряженности, объяснил Киссинджер, и придерживаться этих правил. «Вы можете сказать, что это совершенно невозможно. Но если это совершенно невозможно, мы окажемся в ситуации, похожей на Первую мировую войну», — объяснил экс-госсекретарь США, передает РБК.Напомним, Генри Киссинджер был госсекретарем США с 1973-го по 1977 годы. Он известен как один из авторов так называемой политики разрядки между США и СССР.