Пресс-секретарь президента Киргизии Жээнбекова заявила, что он находится в Бишкеке

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Толгонай Стамалиева, пресс-секретарь президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова, заявила, что он находится в Бишкеке и ведёт переговоры со всеми политическими силами для того, чтобы вернуть ситуацию в стране в правовое русло, передает russian.rt.com.Ранее заместитель главы Совета безопасности страны Омурбек Суваналиев заявил, что местонахождение Жээнбекова неизвестно. По его словам, также неясно, где находится и бывший премьер-министр Кубатбек Боронов, который подал в отставку 6 октября, сообщает РБК.5 октября в стране начались массовые акции оппозиции, не признавшей итоги парламентских выборов. Столкновения продолжались в Бишкеке всю ночь. Демонстранты захватили здание парламента, освободили из-под ареста бывшего президента Алмазбека Атамбаева и других политиков, напоминает lenta.ru.