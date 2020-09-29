В Петербурге вновь открывают госпиталь в «Ленэкспо» для приема пациентов с коронавирусом
Россия и мир
Губернатор Петербурга Беглов сообщил на своей странице «ВКонтакте», что с 12 октября временный госпиталь в «Леэнкспо» снова открывается для приема пациентов с коронавирусом.
Сейчас с больными COVID-19 работают 13 стационаров. С 12 октября начинает работу площадка Госпиталя ветеранов войн на Народной, 21, а также временный госпиталь в «Ленэкспо». Там подготовили корпус 5 и 5а для приема среднетяжелых больных. Все койки оснащены кислородом. Оборудована реанимация.
Как напоминает Фонтанка.ру, по состоянию на 8 октября в городе выявили еще 462 новых заболевших. Статистика по всей России приближается к антирекорду. А к январю в Петербурге может оказаться 50 тысяч больных коронавирусом при 13 тысячах коек.
Сейчас с больными COVID-19 работают 13 стационаров. С 12 октября начинает работу площадка Госпиталя ветеранов войн на Народной, 21, а также временный госпиталь в «Ленэкспо». Там подготовили корпус 5 и 5а для приема среднетяжелых больных. Все койки оснащены кислородом. Оборудована реанимация.
Как напоминает Фонтанка.ру, по состоянию на 8 октября в городе выявили еще 462 новых заболевших. Статистика по всей России приближается к антирекорду. А к январю в Петербурге может оказаться 50 тысяч больных коронавирусом при 13 тысячах коек.
Еще 184 свердловчанина заболели коронавирусом
08 октября 2020
08 октября 2020
Еще 143 свердловчанина заразились коронавирусом
29 сентября 2020
29 сентября 2020