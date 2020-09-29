В Петербурге вновь открывают госпиталь в «Ленэкспо» для приема пациентов с коронавирусом

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Губернатор Петербурга Беглов сообщил на своей странице «ВКонтакте», что с 12 октября временный госпиталь в «Леэнкспо» снова открывается для приема пациентов с коронавирусом.Сейчас с больными COVID-19 работают 13 стационаров. С 12 октября начинает работу площадка Госпиталя ветеранов войн на Народной, 21, а также временный госпиталь в «Ленэкспо». Там подготовили корпус 5 и 5а для приема среднетяжелых больных. Все койки оснащены кислородом. Оборудована реанимация.Как напоминает Фонтанка.ру, по состоянию на 8 октября в городе выявили еще 462 новых заболевших. Статистика по всей России приближается к антирекорду. А к январю в Петербурге может оказаться 50 тысяч больных коронавирусом при 13 тысячах коек.