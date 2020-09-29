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В Агульском районе Дагестана сообщили о падении и взрыве неопознанной ракеты. По данным портала «Будни Кавказа», она упала примерно в десяти километрах от села Чираг.«Обнаружена воронка на склоне горы, а рядом какие-то обломки. На место выехал участковый и глава села Чираг», - сообщил «АиФ Дагестан» глава Агульского района Закир Каидов.Отметим, что в социальных сетях уже предположили, что это может быть снаряд, который прилетел из зоны боевых действий в Нагорном Карабахе.