В России коронавирус подтвердили еще у 11 493 человек

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

За сутки в России подтвердили 11 493 случая коронавируса, из них 2 954 (25,7%) выявлены у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в стране зафиксировано 1 260 112 заболевших COVID-19.Из больниц по выздоровлению от коронавируса выписано еще 7 054 человека. Всего врачи вылечили уже 1 002 329 пациентов.Также за сутки зафиксирован 191 летальный случай. С начала эпидемии в России от коронавируса скончались 22 056 человек.