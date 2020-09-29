Вирусологи спрогнозировали сроки спада заболеваемости COVID-19 в России

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Рост заболеваемости коронавирусом в России прекратится минимум через три недели при оптимистичном сценарии. По другим расчетам, он может затянуться на пару месяцев, тогда переломный момент наступит перед Новым годом, сообщили «Известиям» опрошенные специалисты.По словам директора Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Александра Лукашева, сейчас заболеваемость в России не сильно выше, чем весной. На данный момент, по его мнению, пик прогнозировать невозможно, однако он предполагает, что перелом произойдет до Нового года, передает ren.tv.С другой стороны, вакцинолог Евгений Тимаков считает, что заболеваемость будет расти лишь следующие три недели. «Но процесс уменьшения будет долгим и продлится до конца января», — заявил он в беседе с «Известиями».