В Баку заявили об обстреле Арменией азербайджанских сел на линии соприкосновения в Карабахе
Россия и мир
Минобороны Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреливают населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. По данным ведомства, обстреливаются села Бардинского и Агджабединского районов, есть погибшие и раненые. «Азербайджанская Армия принимает адекватные меры», — подчеркнули в Баку.
Как напоминает lenta.ru, конфликт в Нагорном Карабахе, из-за которого Баку и Ереван 30 лет ведут территориальный спор, обострился 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения, в свою очередь, обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах.
Как напоминает lenta.ru, конфликт в Нагорном Карабахе, из-за которого Баку и Ереван 30 лет ведут территориальный спор, обострился 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения, в свою очередь, обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах.
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