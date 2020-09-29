В Баку заявили об обстреле Арменией азербайджанских сел на линии соприкосновения в Карабахе

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Минобороны Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреливают населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. По данным ведомства, обстреливаются села Бардинского и Агджабединского районов, есть погибшие и раненые. «Азербайджанская Армия принимает адекватные меры», — подчеркнули в Баку.Как напоминает lenta.ru, конфликт в Нагорном Карабахе, из-за которого Баку и Ереван 30 лет ведут территориальный спор, обострился 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения, в свою очередь, обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах.