В Рязанской области уже 20 часов продолжатся взрывы на складе боеприпасов
Россия и мир
В Рязанскую область, где со вчерашнего дня тушат крупный пожар на складе боеприпасов, переброшены дополнительные силы Минобороны. Взрывы боеприпасов продолжается, однако их интенсивность уменьшилась до 20 секунд.
Также до сих пор не удаётся потушить пожар. Тушение осложняют как природные факторы – сильный ветер, так и продолжающиеся до сих пор разрывы снарядов на складе.
В регионе действует режим чрезвычайной ситуации. В результате взрывов на складе боеприпасов сгорели свыше 20 построек в населённых пунктах Скопинского района. Число пострадавших, по предварительным данным, составило около 10 человек.
Также до сих пор не удаётся потушить пожар. Тушение осложняют как природные факторы – сильный ветер, так и продолжающиеся до сих пор разрывы снарядов на складе.
В регионе действует режим чрезвычайной ситуации. В результате взрывов на складе боеприпасов сгорели свыше 20 построек в населённых пунктах Скопинского района. Число пострадавших, по предварительным данным, составило около 10 человек.
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