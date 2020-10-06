В Москве в связи с эпидемией коронавируса выросло количество кремаций

11.13 Четверг, 8 октября 2020
Россия и мир
С начала введения в Москве ограничений в связи с эпидемией коронавируса количество кремаций выросло на 38%. Об этом в интервью РБК сообщил глава оператора столичных кладбищ ГБУ «Ритуал» Артем Екимов.

По его словам, обычно на 53–54% кремаций приходилось 46–47% захоронений. Однако сейчас доля кремаций выросла: на кремации приходится 70–72%, на захоронения — 28–30%.

Екимов отметил, что в случае смерти человека с коронавирусом сотрудники ГБУ «Ритуал» преимущественно предлагали его родственникам кремацию в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.
© Вечерние ведомости
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