Газета The New York Times подсчитала стоимость лечения Дональда Трампа от коронавируса

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Сумма, потраченная на лечение президента США Дональда Трампа от коронавируса, превышает $100 тыс. Об этом написала газета The New York Times. Уточняется, что значительная часть расходов не была связана непосредственно с терапией, а состояла из дополнительных услуг, включая транзит на вертолете и неоднократное тестирование на вирус.В итоговую сумму также вошли непредвиденные расходы на процедуры или лекарства, не подпадающие под действие стандартной медицинской страховки (в США в таких случаях стоимость лечения значительно возрастает). Оценки представлены на основании специфики и нюансов американской системы здравоохранения, передает rg.ru.О заражении Трампа коронавирусом стало известно утром 2 октября. У его супруги Мелании Трамп тест также выявил коронавирус. Через несколько дней у президента нашли антитела к инфекции, передает lenta.ru.