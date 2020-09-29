Шойгу провел переговоры с главами военных ведомств Армении и Азербайджана

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Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе с главами военных ведомств Армении и Азербайджана Давидом Тонояном и Закиром Гасановым, сообщили в Минобороны РФ. В Министерствах обороны закавказских стран телефонные переговоры пока не комментировали.Ранее в Кремле сообщили, что Путин обсудил с рядом глав стран СНГ ситуацию в Киргизии и Карабахе.