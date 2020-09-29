Журналист New York Times заявил, что обнаружил в Азербайджане истребители F-16

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Журналист-расследователь газеты New York Times Кристиан Триберт опубликовал в Twitter спутниковое изображение от 3 октября, на котором, по его словам, видно, что на территории аэропорта в азербайджанской Гяндже размещены как минимум два истребителя F-16, передает РИА «Новости».«Истребители, скорее всего, управляются турецкими ВВС наряду с, возможно, грузовым самолетом CN-235», – написал Триберт в Twitter. Отметим, что ранее Баку полностью отрицало участие F-16 в военном конфликте в Нагорном Карабахе.Кроме того, Кристиан Триберт добавил, что «поддерживаемые Турцией сирийские наемники уже воюют бок о бок с азербайджанскими войсками». Такие данные также предоставлял посол Армении в РФ Вардан Тоганян.