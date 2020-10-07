Ученые ДВФУ обнаружили у побережья Камчатки пятно загрязнения длиной в 40 км

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Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) выявили у побережья Камчатки пятно загрязнения, протянувшееся на 40 км, сообщили в пресс-службе вуза. Как рассказали специалисты, пятно хорошо видно, так как на волнах появляется пена необычного цвета, а также есть помутнения темно-зеленого оттенка, сообщает lenta.ru.По версии учёных, при сохранении текущей скорости ветра и направления пятно сможет продолжить смещение на юг в сторону Курильской гряды. В ближайшее время к месту будет организована экспедиция, участники которой исследуют океан с привлечением водолазов и оборудования для сбора биоматериала, передает life.ru.Напомним, в начале октября камчатские серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже, а также заявили, что у них появились признаки отравления и раздражение на коже. Кроме того, на берегу пляжа обнаружили множество мертвой рыбы и морских животных. Их также нашли еще в трех бухтах, а на трех участках акватории Авачинского залива выявили фенол и нефтепродукты.